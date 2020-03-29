Мы при вас смешаем препарат

Большинство компаний Вам в этом откажут, ведь часто недобросовестные дезинсекторы экономят, используя дешевые препараты, добавляют их меньше.

Это экономия для них. Для Вас - деньги на ветер.

ведь неправильная консистенция, быстрое перемешивание, слабые препараты -

все это причина тому, что

Насекомые вернуться через пару дней.

Хотите быть уверены,

что на Вас не экономят?