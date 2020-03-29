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СРОЧНАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ В МОСКВЕ И ПОДМОСКОВЬЕ

избавим вас уже сегодня от насекомых,
грызунов и неприятных запахов

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Через 60 минут
будем уже у Вас

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Гарантия до 5 лет

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Дезинфекция

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Дератизация

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Дезодорация

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Дезинсекция

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Узнайте за 4 минуты

Какой метод уничтожения
подойдет идеально
для Вашего случая

Ответьте на 10 вопросов и получите:

  • 1. Метод, который избавит от противных насекомых или запаха
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  • 3. Бесплатный выезд специалиста для оценки заражения
  • 4. Специальный подарок от нас!
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Что важно знать
после дезинсекции?

Оставьте Ваши контакты, мы Вам
расскажем 3 основных правила

Ваш прогресс:

0%

1. Какое у Вас помещение?

Опишите Ваше помещение:

Ваш прогресс:

17%

2. Количество квадратных метров?

Ваш прогресс:

33%

3. Укажите проблему

Ваш прогресс:

50%

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67%

5. Как давно проблема?

Ваш прогресс:

83%

6. Обрабатывался ли объект ранее?

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Узнайте за 4 минуты

Какой метод уничтожения
подойдет идеально
для Вашего случая

Ответьте на 10 вопросов и получите:

  • 1. Метод, который избавит от противных насекомых или запаха
  • 2. Точную стоимость работ. Без всяких "от"
  • 3. Бесплатный выезд специалиста для оценки заражения
  • 4. Специальный подарок от нас!

Вы молодец:

100%

Оставьте свои контактные данные и получите:

  • 1) Метод, который избавит Вас от недуга в помещении
  • 2) Бесплатный выезд специалиста для оценки заражения
  • 3) Простая инструкция, что делать после процедуры.
tarakan

Что важно знать
после дезинсекции?

Оставьте Ваши контакты, мы Вам
расскажем 3 основных правила

Не старайтесь самостоятельно избавиться от насекомых.

Это бесполезно!

Вы только потратите время и нервы.

Завтра утром насекомые снова будут бегать как у себя дома.

Препараты в магазинах не профессиональные, насекомые уже к ним привыкли, их использование лишь убивает нескольких и этого хватает на один день. Кроме того, по всей квартире будет стоять едкий запах.

Мы используем мощные препараты
и правильно их применяем.

При использовании профессионального
оборудования это вдвойне эффективнее.

Бесплатный выезд специалиста на оценку

Укажите Ваши контакты

наш специалист бесплатно к Вам приедет, проведет оценку, скажет точную стоимость, и подберет подходящий метод борьбы и препараты.

Гарантируем вашу безопастность при проведении работ

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Безопасно для детей

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Безопасно для животных

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Безопасно для интерьера

Что Вас тревожит?

  • Насекомые Клопы, муравьи, тараканы
  • Грызуны Крысы, мыши
  • Бактерии Плесень, профилактика
  • Неприятный запах
Мы юр.лицо, нам нужны только договор и акты

Какое у Вас помещение?

  • Квартира
  • Дом, коттедж
  • Коммерческое(юр.лицо)
  • Прочее
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Какая у Вас цель?

  • Появился очаг, нужно избавиться
  • Нужно постоянное уничтожение
  • Нужен договор и акты
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идеальный метод уничтожения

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с Вами все детали по документам.

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Вам идеальный метод уничтожения
и предоставим все документы

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Мы при вас смешаем препарат

Большинство компаний Вам в этом откажут, ведь часто недобросовестные дезинсекторы экономят, используя дешевые препараты, добавляют их меньше.

Это экономия для них. Для Вас - деньги на ветер.

ведь неправильная консистенция, быстрое перемешивание, слабые препараты -
все это причина тому, что

Насекомые вернуться через пару дней.

Хотите быть уверены,
что на Вас не экономят?

Проводим обработку всех видов помещений

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Офисные помещения

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Квартиры

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Отели

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Складские помещения

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Частные дома

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Магазины

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Рестораны и кафе

За 8 лет работы мы делали повторную обработку в
2% случаев и это было только за наш счет!

Благодарности и отзывы наших клиентов

Что для Вас наиболее важно?

Как можно дешевле

Пусть даже и бессмысленно

Качество
важнее всего

Главное, что бы насекомые ушли!

Не сильно дорого,
но эффективно

Хочу найти золотую середину

Главное - экономия!

Если для Вас самую важную роль
играет экономия - мы подберём самыйвыгодный вариант!

 

Даем гарантию на 365 дней!

Если насекомые вернулись, при соблюдении Вами простейших правил
(мы предоставим инструкцию), то мы приедем повторно
БЕСПЛАТНО!

 

Идеальное соотношение цены и качества!

Наш специалист после оценки подберёт
самый лучший вариант по соотношению цена-качество!

 

Часто задаваемые вопросы клиентов Рекомендуем Вам ознакомиться с ответами наших дезинфекторов

1

Насколько опасна санитарная обработка для людей или домашних животных?

Возможно когда-то, лет 15–20 назад вы видели, как производят обработку помещений. Полы густо посыпались порошками, а помещением нельзя было пользоваться несколько дней. С тех пор многое изменилось. Препараты новейшего поколения, которые использует наша компания — это по большей части аэрозоли. И они действуют только на определенных вредителей. Для человека или домашних животных они безвредны, если, конечно, не пробовать их на вкус. Мы рекомендуем соблюдать определенные правила.

2

Сколько времени она занимает?

Дезинфекция занимает от 30 минут до 1 часа, в зависимости от площади, которую нужно обработать.

3

Вредит ли обработка здоровью?

Применение новых технологий и высококачественных препаратов никак не сказываются на Вашем здоровье, также дезинсекция безопасна для растений и домашних животных. После санитарных мероприятий нужно только проветрить помещение.

4

Можно ли купить препараты и самостоятельно обработать квартиру?

Уничтожение вредителей – работа, требующая определенных навыков, образования и оборудования. Мы крайне не рекомендуем заниматься этим самостоятельно, так как вы можете навредить своему здоровью и здоровью своих близких.

5

Как подготовить помещение перед дезинсекцией?

Мебель — обеспечьте доступ к стенам по нижнему периметру помещения, трещинам и швам в мебели, местам отслоения обоев и за коврами, щелям в дверных косяках и т.д. Отодвиньте мебель (кроме тяжелой) и предметы обстановки от стен на 10-15 см. Диваны и кресла разложите, а матрасы поставьте на бок.

Продукты питания уберите с открытого доступа или герметично упакуйте. Посуду и столовые принадлежности сложите в одно место и накройте водонепроницаемым материалом, например мусорными пакетами.

Постельные принадлежности (простыни, наволочки, одеяла и т.п.) перед обработкой вместе с другим бельем и одеждой, которая может быть заражена, нужно закинуть в стирку при высокой температуре, а после этого тщательно прогладить. Шкафы с одеждой плотно закройте.

После обработки - проветрите квартиру. Помойте столы, посуду, детскую игровую зону. Мыть поверхности, до которых вы редко дотрагиваетесь в повседневной жизни не рекомендуется в течение 2 недель. Чем дольше средство будет оставаться в местах передвижения насекомых - тем меньше вероятность их повторного появления.

6

Этапы проведения дезинсекции и дератизации

Санитарная служба в городе Москва оказывает профессиональные услуги как для организаций, так и для физических лиц. В целом, дезинсекция и дератизация это процесс, который состоит из 5 пунктов.

Этапы работы Санэпидемстанции:

Выезд нашего специалиста на объект;
Инспекция помещения или участка;
Бесплатная консультация заказчика;
Заключение договора на обработку;
Непосредственное проведение мероприятий.
Последующие этапы для разных объектов имеют некоторые различия.

Для организаций:

Контроль качества проведенных мероприятий;
Разработка индивидуальной программы (Пест-контроль);
Оформление и ведение санитарного журнала дезинсекции и профилактической дератизации.
Для физических лиц:

Консультация заказчика о мерах профилактики после обработки;
Гарантийное сопровождение.

7

Методы, которые мы используем

Горячий туман. Применяется при дезинфекции на производственных и складский помещений, а также на открытых земельных участках. Особенность метода - возможность проведения обработки на крупных объектах.

Холодный туман. Используется в нежилых помещениях: магазинах, офисах, саунах, столовых, кафе, ресторанах. Особенность данного метода - высокая скорость нанесения препарата. Перед обработкой требуется тщательная подготовка объекта.

Местное распыление. Используется в жилых помещениях: квартирах, частных домах, коттеджах, детских садах. Особенность данного метода - высокая степень безопасности, уже через 2 часа помещение пригодно к использованию.

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