СРОЧНАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ В МОСКВЕ И ПОДМОСКОВЬЕ
избавим вас уже сегодня от насекомых,
грызунов и неприятных запахов
Через 60 минут
будем уже у Вас
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Дезинфекция
Дератизация
Дезодорация
Дезинсекция
Узнайте за 4 минуты
Какой метод уничтожения
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- 2. Точную стоимость работ. Без всяких "от"
- 3. Бесплатный выезд специалиста для оценки заражения
- 4. Специальный подарок от нас!
Ваш прогресс:
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1. Какое у Вас помещение?
Опишите Ваше помещение:
Ваш прогресс:
17%
2. Количество квадратных метров?
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33%
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6. Обрабатывался ли объект ранее?
Узнайте за 4 минуты
Какой метод уничтожения
подойдет идеально
для Вашего случая
Ответьте на 10 вопросов и получите:
- 1. Метод, который избавит от противных насекомых или запаха
- 2. Точную стоимость работ. Без всяких "от"
- 3. Бесплатный выезд специалиста для оценки заражения
- 4. Специальный подарок от нас!
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100%
Оставьте свои контактные данные и получите:
- 1) Метод, который избавит Вас от недуга в помещении
- 2) Бесплатный выезд специалиста для оценки заражения
- 3) Простая инструкция, что делать после процедуры.
Не старайтесь самостоятельно избавиться от насекомых.
Это бесполезно!
Вы только потратите время и нервы.
Завтра утром насекомые снова будут бегать как у себя дома.
Препараты в магазинах не профессиональные, насекомые уже к ним привыкли, их использование лишь убивает нескольких и этого хватает на один день. Кроме того, по всей квартире будет стоять едкий запах.
Мы используем мощные препараты
и правильно их применяем.
При использовании профессионального
оборудования это вдвойне эффективнее.
Бесплатный выезд специалиста на оценку
Гарантируем вашу безопастность при проведении работ
Безопасно для детей
Безопасно для животных
Безопасно для интерьера
Что Вас тревожит?
- Насекомые Клопы, муравьи, тараканы
- Грызуны Крысы, мыши
- Бактерии Плесень, профилактика
- Неприятный запах
Какое у Вас помещение?
- Квартира
- Дом, коттедж
- Коммерческое(юр.лицо)
- Прочее
Какая у Вас цель?
- Появился очаг, нужно избавиться
- Нужно постоянное уничтожение
- Нужен договор и акты
Мы при вас смешаем препарат
Большинство компаний Вам в этом откажут, ведь часто недобросовестные дезинсекторы экономят, используя дешевые препараты, добавляют их меньше.
Это экономия для них. Для Вас - деньги на ветер.
ведь неправильная консистенция, быстрое перемешивание, слабые препараты -
все это причина тому, что
Насекомые вернуться через пару дней.
Хотите быть уверены,
что на Вас не экономят?
Проводим обработку всех видов помещений
Офисные помещения
Квартиры
Отели
Складские помещения
Частные дома
Магазины
Рестораны и кафе
За 8 лет работы мы делали повторную обработку в
2% случаев и это было только за наш счет!
Благодарности и отзывы наших клиентов
Что для Вас наиболее важно?
Пусть даже и бессмысленно
важнее всего
Главное, что бы насекомые ушли!
но эффективно
Хочу найти золотую середину
Главное - экономия!
Если для Вас самую важную роль
играет экономия - мы подберём самыйвыгодный вариант!
Даем гарантию на 365 дней!
Если насекомые вернулись, при соблюдении Вами простейших правил
(мы предоставим инструкцию), то мы приедем повторно
БЕСПЛАТНО!
Идеальное соотношение цены и качества!
Наш специалист после оценки подберёт
самый лучший вариант по соотношению цена-качество!
Часто задаваемые вопросы клиентов Рекомендуем Вам ознакомиться с ответами наших дезинфекторов
1
Насколько опасна санитарная обработка для людей или домашних животных?
Возможно когда-то, лет 15–20 назад вы видели, как производят обработку помещений. Полы густо посыпались порошками, а помещением нельзя было пользоваться несколько дней. С тех пор многое изменилось. Препараты новейшего поколения, которые использует наша компания — это по большей части аэрозоли. И они действуют только на определенных вредителей. Для человека или домашних животных они безвредны, если, конечно, не пробовать их на вкус. Мы рекомендуем соблюдать определенные правила.
2
Сколько времени она занимает?
Дезинфекция занимает от 30 минут до 1 часа, в зависимости от площади, которую нужно обработать.
3
Вредит ли обработка здоровью?
Применение новых технологий и высококачественных препаратов никак не сказываются на Вашем здоровье, также дезинсекция безопасна для растений и домашних животных. После санитарных мероприятий нужно только проветрить помещение.
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1
Как подготовиться
к обработке
2
Как сделать так, чтобы
проблема больше
не повторялась